«Он боится меня». Ромеро — о толчке Дэвиса во время дуэли взглядов

Американский боксёр Роландо Ромеро высказался об инциденте, который у него произошёл с будущим соперником, чемпионом мира во втором полулёгком весе Джервонтой Дэвисом. Во время дуэли взглядов Дэвис столкнул Ромеро со сцены.



«Сейчас он чертовски напуган. Я настоящий альфа-самец по сравнению с ним. Не знаю, на что он надеялся. Я мог получить травму, и тогда бой мог бы сорваться. Хорошо, что у меня просто сумасшедшие рефлексы. Что тут скажешь — он напуган. Этот парень боится меня. Он знает, что я собираюсь нокаутировать его. Он в ужасе», — приводит слова Ромеро BoxingScene.



Поединок Дэвиса и Ромеро состоится в ночь с 28 на 29 мая мск в Бруклине (США). Оба бойца ещё ни разу не терпели поражений за время карьеры.

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