Джервонта Дэвис нокаутировал Роландо Ромеро в чемпионском бою

Этой ночью в Бруклине (США) на арене «Барклайс-центр» состоялась защита титула во втором полулёгком весе 27-летнего американца Джервонты Дэвиса в поединке с 26-летним соотечественником Роландо Ромеро, обладавшим временным титулом WBA в лёгком весе с августа 2020 по 2021 год.

Бой завершился победой Дэвиса нокаутом в шестом раунде поединка, после того как Джервонта поймал своего оппонента встречным ударом. После этого Роландо пытался подняться, но рефери не стал продолжать счёт и досрочно остановил поединок, несмотря на недовольство команды Ромеро. Роландо же покинул ринг, выглядев сильно дезориентированным.

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Дэвис по-прежнему остаётся непобеждённым – за карьеру он выиграл 27 боёв, из которых 25 были завершены досрочно. Для Ромеро это поражение стало первым в карьере при 12 победах.