Джервонта Дэвис нокаутировал Роландо Ромеро в чемпионском бою

Этой ночью в Бруклине (США) на арене «Барклайс-центр» состоялась защита титула во втором полулёгком весе 27-летнего американца Джервонты Дэвиса в поединке с 26-летним соотечественником Роландо Ромеро, обладавшим временным титулом WBA в лёгком весе с августа 2020 по 2021 год.
Бой завершился победой Дэвиса нокаутом в шестом раунде поединка, после того как Джервонта поймал своего оппонента встречным ударом. После этого Роландо пытался подняться, но рефери не стал продолжать счёт и досрочно остановил поединок, несмотря на недовольство команды Ромеро. Роландо же покинул ринг, выглядев сильно дезориентированным.
Сколько денег успел заработать легендарный боксёр Мохаммед Али?
Дэвис по-прежнему остаётся непобеждённым – за карьеру он выиграл 27 боёв, из которых 25 были завершены досрочно. Для Ромеро это поражение стало первым в карьере при 12 победах.
- 29 мая 2022
-
10:01
-
09:19
-
09:00
-
00:37
- 28 мая 2022
-
23:55
-
23:39
-
22:51
-
21:55
-
20:57
-
19:54
-
18:48
-
17:44
-
17:38
-
16:01
-
15:46
-
14:32
-
13:43
-
13:10
-
12:11
-
11:23
-
10:15
-
09:17
-
00:57
- 27 мая 2022
-
23:49
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
19:56
-
19:00
-
18:45
-
17:45
-
16:44
-
16:00
-
15:39
-
14:49