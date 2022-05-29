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Конор Макгрегор подарил своему тренеру автомобиль. Фото

Конор Макгрегор подарил своему тренеру автомобиль. Фото
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Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, разместил новый пост в своих социальных сетях, показав подарок от своего подопечного.

«Огромное спасибо Конору за такое обновление. На солнце авто смотрится просто чертовски здорово», — написал Кавана.

Фото: Из личного архива Джона Каваны

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке ирландец сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале и боксёрские тренировки.

Роскошная яхта Конора. Что нужно знать об обновке Макгрегора:

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