«Я выиграл каждый раунд». Ромеро — после проигрыша Джервонте Дэвису

Американский боксёр Роландо Ромеро прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с соотечественником Джервонтой Дэвисом. Их бой состоялся минувшей ночью в Бруклине (США) на арене «Барклайс-центр».

«Я хочу снова драться. Я полностью разобрал его и выиграл каждый раунд нашего боя», — приводит слова Ромеро BoxingScene.

Напомним, противостояние завершилось победой Дэвиса нокаутом в шестом раунде — Джервонта сумел поймать Ромеро встречным ударом. После этого Роландо постарался подняться, однако рефери не стал продолжать счёт и досрочно остановил поединок. Команда Ромеро при этом выражала недовольство таким решением.



Для Ромеро это поражение стало первым в карьере. На его счету также 12 побед. В активе Дэвиса 27 побед и ни одного поражения.