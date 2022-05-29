«Я выиграл каждый раунд». Ромеро — после проигрыша Джервонте Дэвису

Американский боксёр Роландо Ромеро прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с соотечественником Джервонтой Дэвисом. Их бой состоялся минувшей ночью в Бруклине (США) на арене «Барклайс-центр».
«Я хочу снова драться. Я полностью разобрал его и выиграл каждый раунд нашего боя», — приводит слова Ромеро BoxingScene.
Напомним, противостояние завершилось победой Дэвиса нокаутом в шестом раунде — Джервонта сумел поймать Ромеро встречным ударом. После этого Роландо постарался подняться, однако рефери не стал продолжать счёт и досрочно остановил поединок. Команда Ромеро при этом выражала недовольство таким решением.
Для Ромеро это поражение стало первым в карьере. На его счету также 12 побед. В активе Дэвиса 27 побед и ни одного поражения.
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