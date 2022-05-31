В WBO официально назначили бой между Джермеллом Чарло и Тимом Цзю

Всемирная боксёрская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, американца Джермелла Чарло провести защиту титула, сразившись с обязательным претендентом, австралийцем с русскими корнями Тимом Цзю. Об этом информирует BoxingScene.



У обеих сторон есть время до 20 июня, чтобы обсудить все условия предстоящего боя.



В последнем бою Цзю встречался с американцем Терреллом Гуше. Их поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых Тимофей праздновал победу единогласным решением судей. Таким образом, 27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке (15 — нокаутом).



Чарло в последнем бою нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо, став первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку: