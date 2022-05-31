В WBO официально назначили бой между Джермеллом Чарло и Тимом Цзю

Всемирная боксёрская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, американца Джермелла Чарло провести защиту титула, сразившись с обязательным претендентом, австралийцем с русскими корнями Тимом Цзю. Об этом информирует BoxingScene.
У обеих сторон есть время до 20 июня, чтобы обсудить все условия предстоящего боя.
В последнем бою Цзю встречался с американцем Терреллом Гуше. Их поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых Тимофей праздновал победу единогласным решением судей. Таким образом, 27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке (15 — нокаутом).
Чарло в последнем бою нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо, став первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.
Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:
- 31 мая 2022
-
21:03
-
20:42
-
19:45
-
18:50
-
18:05
-
16:54
-
15:39
-
15:12
-
14:20
-
14:08
-
12:31
-
12:22
-
11:41
-
10:52
-
09:02
-
00:06
- 30 мая 2022
-
22:48
-
21:32
-
20:37
-
19:48
-
18:57
-
17:58
-
16:48
-
15:58
-
14:37
-
13:14
-
12:43
-
11:41
-
10:54
-
09:32
-
05:49
-
03:46
-
00:20
- 29 мая 2022
-
23:24
-
21:59