Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Василевский предложил Волкову рецепт победы над Розенстрайком

Василевский предложил Волкову рецепт победы над Розенстрайком
Александр Волков, UFC
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о предстоящем поединке Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207.

«Если Волков не будет в таком состоянии, как в бою с Аспиналлом, то у него есть все шансы на победу. Если будет действовать так, как в предыдущих боях – осторожно, выверенно, расчётливо, не будет рубиться, то я думаю, что он выиграет по очкам. Главное, чтобы у него был блеск в глазах. То, что он сменил лагерь, вряд ли поможет физически или функционально. Может, это немножко эмоционально его перезагрузило, у него будет другой настрой, и, возможно, это ему придаст сил и мотивации в бою», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Сейчас Волкова модно хейтить. Но Саша вырубал даже великих чемпионов. Видео Сейчас Волкова модно хейтить. Но Саша вырубал даже великих чемпионов. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022