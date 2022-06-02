Василевский предложил Волкову рецепт победы над Розенстрайком

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о предстоящем поединке Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207.



«Если Волков не будет в таком состоянии, как в бою с Аспиналлом, то у него есть все шансы на победу. Если будет действовать так, как в предыдущих боях – осторожно, выверенно, расчётливо, не будет рубиться, то я думаю, что он выиграет по очкам. Главное, чтобы у него был блеск в глазах. То, что он сменил лагерь, вряд ли поможет физически или функционально. Может, это немножко эмоционально его перезагрузило, у него будет другой настрой, и, возможно, это ему придаст сил и мотивации в бою», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.