Масвидаль — Макгрегору: бой со мной был бы самым большим в твоей жизни

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль отреагировал на недавнее высказывание бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор назвал Масвидаля невероятно тупым. Эти слова ирландец произнёс после вызова со стороны Хорхе, когда американец, помимо прочего, обвинил его в употреблении стероидов.
«Это был бы самый большой бой в твоей жизни. Думаю, ты либо слишком напуган, либо слишком глуп, если всё-таки откажешься от этого чека», — написал Масвидаль в своих социальных сетях.
Последний поединок Масвидаль провёл с соотечественником Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Колби единогласным решением судей. Макгрегор в последнем бою сражался с американцем Дастином Порье и уступил ему, сломав при этом ногу.
Главные нарушители режима в ММА. Алкоголь бойцам не чужд:
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