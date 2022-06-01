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Масвидаль — Макгрегору: бой со мной был бы самым большим в твоей жизни

Масвидаль — Макгрегору: бой со мной был бы самым большим в твоей жизни
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Американский боец UFC Хорхе Масвидаль отреагировал на недавнее высказывание бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее Макгрегор назвал Масвидаля невероятно тупым. Эти слова ирландец произнёс после вызова со стороны Хорхе, когда американец, помимо прочего, обвинил его в употреблении стероидов.

«Это был бы самый большой бой в твоей жизни. Думаю, ты либо слишком напуган, либо слишком глуп, если всё-таки откажешься от этого чека», — написал Масвидаль в своих социальных сетях.

Последний поединок Масвидаль провёл с соотечественником Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Колби единогласным решением судей. Макгрегор в последнем бою сражался с американцем Дастином Порье и уступил ему, сломав при этом ногу.

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