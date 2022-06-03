Вагаб Вагабов: сделаю всё, чтобы Дацик не смог выйти на бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил, что сделает всё возможное, чтобы поединок между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко не состоялся.



«Я сделаю всё, чтобы Дацик не смог выйти на бой с Емельяненко. Александру выходить на бой в таком состоянии – это, мягко говоря, опасно. Выставлять его на бой – это преступление для организаторов», — сказал Вагабов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».



Ранее стало известно, что спортсмены подписали контракт на бой. Поединок будет транслироваться на федеральных каналах.



В последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.