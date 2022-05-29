«Выглядит хуже бомжа». Жизнь даёт Емельяненко последний шанс — надо пользоваться

Скандального Александра Емельяненко в последние месяцы не раз подозревали в возвращении к разгульной жизни. Увы, подозрения журналистов и болельщиков оказались верными: на интервью для Sport24 Александр пришёл откровенно никакой. Спортсмен выглядел настолько плохо, что вызвал жалость практически у всех, кто посмотрел хотя бы минуту разговора.

Брат Последнего императора с трудом передвигался, шатался и спотыкался. На лице Александра было несколько синяков и ссадин, явно полученных не во время спарринга. Емельяненко медленно разговаривал и плохо соображал, порой не находя ответов даже на самые простые вопросы. Речь бойца звучала сбивчиво и непонятно, несмотря на его искреннее желание пообщаться с журналистами.

Всё происходящее выглядело особенно грустно, учитывая, что осенью Александру предстоит поединок с Вячеславом Дациком. Естественно, в таком состоянии тренировочный процесс абсолютно недопустим, поскольку грозит разнообразными рисками для здоровья. Бойцовское сообщество сразу забило тревогу: оказалось, что Емельяненко-младший небезразличен очень многим.



«Я не увидел в этом человеке спортсмена, который может противостоять Дацику. Я увидел больного человека, который нуждается в медицинской помощи. Если он к этому бою подойдёт в таком же состоянии, то я переживаю за его здоровье. Я вижу в нём больного человека, которого нельзя выпускать на бой», — написал в соцсетях Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова.

«Я не друг и не могу ему помочь. Хотел бы обратиться к его друзьям, может, брату, потому что нельзя бросать человека. Мне кажется, ещё несколько месяцев, и мы не увидим больше Александра. Судя по его состоянию, он ходить даже не может. Может быть, в его жизни что-то произошло. Я не знаю. Но люди пьют от безысходности. Не в обиду Александру, но он выглядит хуже бомжа», — сказал Александр Шлеменко в интервью на канале Boxing TV в YouTube.

К счастью, сразу нашлись те, кто решил помочь Емельяненко. Основатель Hardcore FC Анатолий Сульянов сообщил, что сейчас Александр находится в реабилитационном спортивном центре Екатеринбурга. Там брат Последнего императора не только получает необходимую помощь, но и даже приступил к тренировкам. Текущее состояние бойца покажет пресс-конференция, которая состоится уже через несколько недель.



Профессиональная реабилитация – именно то, что необходимо сейчас Емельяненко. Но вылечиться окончательно от алкогольной зависимости можно только при желании самого больного. Будем надеяться, что Александр не упустит шанса, который в подобной ситуации всегда может оказаться последним. Пусть этот талантливый человек окончательно победит своих демонов.