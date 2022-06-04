«Вот что тебе нужно». Майк Тайсон дал совет Макгрегору перед его возвращением в UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мыслями о предстоящем возвращении экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора в октагон. По мнению Тайсона, Конору для начала нужно провести несколько боёв с такими соперниками, которые помогут ему обрести уверенность.
«После поражения ты должен провести пару боёв, чтобы набраться уверенности. Вот что тебе нужно, чтобы затем начать делать то, что ты так умеешь: эффектно побеждать», — сказал Тайсон в The Fight Card podcast.
В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
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