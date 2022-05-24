Стучать — позорно или нет? Так сдавались даже легендарные Конор и Фёдор

Известный боец ММА Рафаэль дос Аньос пошутил над Конором Макгрегором, комментируя кадр с боя Холли Холм — Кетлен Виейра. На фото Виейра пытается провести удушающий приём на своей сопернице, что позволило дос Аньосу оставить весьма язвительный комментарий: «Конор бы постучал». Шумный ирландец пока ничего не ответил бразильцу, регулярно его атакующему.

Действительно, некоторые спортсмены считают желание «постучать» позором. Например, наш соотечественник Александр Шлеменко, который гордится тем, что никогда не сдавался. Россиянин предпочитает «заснуть» или серьёзно травмировать конечность, но не капитулировать по своей инициативе. С другой стороны, «стучать» приходилось большинству легенд ММА. Давайте вспомним некоторых из них.

Конечно, первым на ум приходит Конор Макгрегор, ведь дос Аньос упомянул его не зря. Задиристый ирландец абсолютно не стесняется стучать в знак сдачи — за карьеру он проигрывал так целых четыре раза. Впервые Ноториус сдался в 2008 году, но самая знаменитая его сдача произошла через 10 лет. Тогда Макгрегор проиграл в титульном бою Хабибу Нурмагомедову, попавшись на залом шеи в четвёртом раунде.



Увы, легендарный Фёдор Емельяненко тоже стучал в знак сдачи. Произошло это в далёком 2010 году, когда Последний император попался на «треугольник» бразильца Фабрисиу Вердума уже на 69-й секунде боя. Неудача россиянина стала абсолютной сенсацией: на тот момент Фёдор не проигрывал 10 лет, идя на уникальной победной серии. Впереди у Емельяненко будут и другие поражения, но больше он не стучал никогда.

Фабрисиу Вердум — Фёдор Емельяненко Фото: Getty Images

Один из конкурентов Емельяненко в борьбе за звание лучшего бойца в истории ММА — Жорж Сен-Пьер. Однако и он сдавался, причём, как и Фёдор, только один раз в своей карьере. В 2004 году канадец впервые вышел биться за титул UFC полусреднего веса, в соперники ему достался знаменитый Мэтт Хьюз. Жорж перенервничал и попался на болевой приём, причём постучал за секунду до конца первого раунда.

Отношение к Емельяненко имеет ещё один наш герой — Мирко Филипович. Хорватский боец в своё время устроил классный бой с Фёдором, потерпев поражение решением судей. Когда КроКоп дрался с ещё одним россиянином, Алексеем Олейником, тот заставил его сдаться. К Мирко тут вопросов нет, поскольку умение Удава бороться и ловить на сабмишен давно стало легендарным.

Завершение карьеры Тайрона Вудли получилось смазанным. Серия поражений, неудачный переход в бокс — над американцем сейчас принято снисходительно посмеиваться. Однако в своё время Вудли доминировал в полусреднем дивизионе, четыре раза успешно защитив титул. Тайрон никогда не сдавался, исключением стал лишь последний поединок в карьере: Висенте Луке поймал ветерана «удушением Д'Арсе».

Тайрон Вудли Фото: Getty Images

В завершение подборки — два легендарных бразильца. Смелому Жозе Альдо на самом старте карьеры пришлось постучать в бою с Лусиано Азеведо, выбраться из удушающего приёма было невозможно. Андерсон Силва сдавался дважды, что тоже можно объяснить начальным этапом карьеры. Любопытно, что Паук оба раза стучал в поединках с малоизвестными японскими бойцами. Так бывает.