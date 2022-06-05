«Буду готов через пару недель». Евлоев назвал следующего потенциального оппонента

28-летний российский боец полулёгкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев после победы единогласным решением судей в соглавном бою турнира UFC Вегас 56 над 30-летним представителем США Дэном Иге высказался о прошедшем поединке.

«Чувствую себя отлично. Спасибо всем, что пришли. Благодарю тренера и команду. Я готовился очень хорошо, огромное уважение сопернику, он здорово защищался, и я думаю, что мы заслужили бонус за бой вечера. Я заслуживаю стать претендентом на бой за пояс. Хотел завершить досрочно, но получился достойный бой. У меня есть одно имя, он всё ещё боится меня. Арнольд Аллен, у него 8-0 в UFC но, я хочу побить его в Англии. Буду готов через пару недель. В Лондоне? Почему бы и нет», — рассказал Мовсар сразу после боя.