Топурия: что Мовсар, что Иге — оба отстой

Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия отреагировал на поединок с участием россиянина Мовсара Евлоева и американца Дэна Иге, который состоялся на турнире UFC Вегас 56.



«Что Мовсар, что Иге — оба отстой. Надеюсь увидеть что-то особенное, что могло бы мотивировать меня на бой с победителем», — написал Топурия в своих социальных сетях.



Поединок Евлоева и Иге состоялся в ночь на 5 июня мск. Евлоев праздновал победу единогласным решением судей. Этот успех стал для Мовсара уже 16-м в 16 поединках в профессиональной карьере и шестым подряд в UFC. Иге потерпел шестое поражение в 21 бою в смешанных единоборствах и третье подряд в UFC. Кроме того, он проиграл четвёртый из последних пяти поединков в промоушене.

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