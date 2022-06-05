Евлоев по-королевски уничтожил американца. Он заставит всех забыть о Хабибе

В ночь с 4 на 5 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night. В главном поединке Александр Волков сразился с Жаирзиньо Розенстрайком, а в соглавном событии вечера Мовсар Евлоев подрался с Дэном Иге.

Евлоев подошёл к поединку с пятью победами в UFC и безупречными 15-0 в профессиональной карьере. Мовсар идёт на 13-й строчке в рейтинге: перед боем он шутливо угрожал Дане Уайту и обещал нокаутировать Иге – в общем, показал, что готов врываться в большую игру. Его соперник проиграл два последних поединка, но уступил мощным Джошу Эмметту и Корейскому Зомби, а оба боя закончились решением. Вряд ли Евлоев всерьёз думал, что Дэн – лёгкий оппонент.

Мовсар Евлоев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Иге – 10-й номер рейтинга полулегковесов. Он идёт на три строчки выше Мовсара, но фаворитом все считали Евлоева. Дэн показал, что не стоит его списывать, когда на старте первого раунда донёс до российского бойца пару неприятных хуков. Мовсар тоже здорово смотрелся в стойке: он проводил двойки, иногда выкидывал фронт-кики и даже пару раз попробовал вырубить соперника коленом. Но реальный бой начался, когда Евлоев прошёл в ноги. Мовсар провёл несколько тейкдаунов, пытался бросить через бедро, но Иге здорово защищался. Первый раунд ушёл Мовсару, но американец был не так плох, как от него ждали.

Иге выглядел чрезвычайно опасным в стойке. Евлоев понимал это, но продолжал рубиться. В одном из эпизодов он попал Дэну в глаз, но американцу не потребовалось много времени на восстановление. Мовсар явно был нацелен на нокаут – он давно мог устроить Иге веселье в партере, но прыгал на него с коленями и пытался срубить оверхендами. Последнюю минуту Евлоев всё же решил уделить борьбе, чтобы забрать раунд наверняка. Российский боец отлично поработал в доминирующей позиции – это, безусловно, 2-0 по раундам.

В конце второго отрезка у Иге открылась сечка. Тренер Эрик Никсик в углу мотивировал Дэна как мог, Мовсар же отдохнул и спокойно продолжил схватку. Третья пятиминутка отличалась от предыдущих. Евлоев не стал тянуть и сразу перевёл Иге на канвас, где попробовал выйти на удушающий. Российский боец крутился вокруг Дэна в поисках выгодной позиции для сабмишена. Всё, что мог сделать Иге, сопротивляться и доживать до решения. Американец не позволил Мовсару выйти на приём, а в конце ещё и порубился в стойке.

Мовсар Евлоев — Дэн Иге Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Евлоев снова не победил досрочно, но показал ещё один великолепный доминирующий бой. Мовсар превосходит соперников так же, как это на том же этапе карьеры в UFC делал Хабиб. Возможно, совсем скоро нас ждёт новый чемпион. Сам Евлоев точно в это верит, о чём он заявил после боя, а заодно вызвал Арнольда Аллена – англичанин, как и Мовсар, не имеет поражений в UFC, и их бой вполне может стать претендентским, как и хочет россиянин.