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Порье: в трилогии с Макгрегором я завоевал финансовую свободу для своей семьи

Порье: в трилогии с Макгрегором я завоевал финансовую свободу для своей семьи
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Американский боец ММА Дастин Порье дал понять, что его бои с ирландцем Конором Макгрегором позволили ему хорошо заработать. Первый бой соперники провели ещё в 2014 году, тогда победил Макгрегор. Затем они в 2021 году ещё дважды встретились в октагоне. В обоих случаях побеждал Порье. Спортсмены так никогда и не раскрывали гонорары за эти бои, но они имели большой успех с точки зрения аудитории.

Пока Порье дважды дрался с Макгрегором, он упустил шанс побороться за титул в лёгком весе в UFC, который стал вакантным после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова. Но Дастин уверен, что сделал правильный выбор.

Один из пользователей написал ему в соцсетях, что Порье ничего не выиграл в этих поединках.

«Я завоевал финансовую свободу для своей семьи», — ответил Порье.

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