Шлеменко отреагировал на строчку в песне Моргенштерна, где рэпер поддел хейтеров

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко отреагировал на строчку в одной из песен Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ). В треке звучали слова «Меня чёртом называют только черти» – телохранитель Моргенштерна Азиз Нуриллаев утверждал, что это реакция на критику в адрес исполнителя.
«Не знаю, как это ко мне относится. Может, черти его тоже называют. Он сам далеко от этого не ушёл – чёртом был, чёртом и является. А так что мне ему отвечать? Всё уже отвечено, всё сделано. Ты Моргенштерна видел после того, как я его назвал чёртом? Где-нибудь выступления его видел? Вот и весь вопрос. Пусть общается дальше с чертями, с которыми общался, вот и всё», – сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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