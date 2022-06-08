Чемпионка UFC Шевченко высказалась о причинах поражения Яна в реванше со Стерлингом

Чемпионка UFC Валентина Шевченко поделилась мыслями о причинах поражения россиянина Петра Яна в бое-реванше с американцем Алджэмейном Стерлингом, который проходил на турнире UFC 273 в ночь на 10 апреля мск.



«Я думаю, что здесь роль сыграло большое скопление факторов, в том числе эмоциональное волнение из-за того, что его секунданты не смогли выехать и не были в его углу. И не зная полностью картины, сложно выдавать какие-либо мнения, но я как и раньше считаю, что Пётр очень интересный яркий боец, и за его поединками всегда очень интересно наблюдать.



Я уверена на все сто процентов, что он вернётся и покажет ещё множество ярких боев. Он будет драться ещё раз за титул и сделает всё наилучшим образом. Я в этом не сомневаюсь», — сказала Шевченко в интервью журналисту Игорю Лазорину.

Пётр Ян с семьёй посетил два Дома малютки в Екб и Вьюхино: