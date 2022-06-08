Чемпионка UFC Шевченко высказалась о причинах поражения Яна в реванше со Стерлингом

Чемпионка UFC Валентина Шевченко поделилась мыслями о причинах поражения россиянина Петра Яна в бое-реванше с американцем Алджэмейном Стерлингом, который проходил на турнире UFC 273 в ночь на 10 апреля мск.
«Я думаю, что здесь роль сыграло большое скопление факторов, в том числе эмоциональное волнение из-за того, что его секунданты не смогли выехать и не были в его углу. И не зная полностью картины, сложно выдавать какие-либо мнения, но я как и раньше считаю, что Пётр очень интересный яркий боец, и за его поединками всегда очень интересно наблюдать.
Я уверена на все сто процентов, что он вернётся и покажет ещё множество ярких боев. Он будет драться ещё раз за титул и сделает всё наилучшим образом. Я в этом не сомневаюсь», — сказала Шевченко в интервью журналисту Игорю Лазорину.
Пётр Ян с семьёй посетил два Дома малютки в Екб и Вьюхино:
- 8 июня 2022
-
00:21
- 7 июня 2022
-
23:53
-
22:41
-
21:50
-
20:58
-
19:53
-
18:58
-
18:20
-
17:28
-
16:21
-
16:00
-
15:28
-
14:45
-
13:34
-
13:00
-
12:35
-
11:46
-
11:30
-
10:12
-
09:13
-
01:37
- 6 июня 2022
-
23:48
-
23:03
-
21:48
-
21:46
-
20:46
-
19:46
-
18:52
-
17:54
-
15:55
-
14:23
-
13:39
-
12:48
-
11:32
-
10:54