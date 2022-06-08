Глава UFC: обязательно поддержу идею реалити-шоу TUF с участием Хабиба и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт выразил заинтересованность в проведении нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Ранее принять участие в шоу Хабибу предложил Фергюсон, и Нурмагомедов назвал это хорошей идеей.
«Вам нравится идея? Итак, вы, ребята, как фанаты, медиа, говорите мне, что вам нравится идея сделать тренерами двух парней, которые в итоге не подерутся друг с другом? Я рассмотрю это. Поздравляю. Хорошо, я обязательно поддержу эту идею… Надеюсь, они настолько разозлятся друг на друга, что действительно захотят драться, и я смогу заставить их драться. Я в деле», – сказал Уайт на шоу ММА Spinnin Backfist.
В нынешнем, 30-м сезоне шоу The Ultimate Fighter тренерами являются Аманда Нуньес и Джулианна Пенья. Чемпионки в полулёгком и легчайшем дивизионах набрали команды из девушек-представительниц минимального веса и мужчин-тяжеловесов.
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