Хабиб лишил миллионы фанатов реванша с Конором. Он вернёт долг и огорчит ирландца

Тони Фергюсон – автор одной из самых длинных победных серий в истории UFC. При этом американец так и не получил шанс побиться за пояс неоспоримого чемпиона промоушена. Такой возможности Эль Кукуя лишил Хабиб, когда отказался лететь в США во время пандемии. Похоже, теперь Нурмагомедов готов вернуть долг, пусть и не долгожданным поединком.

За то время, пока в UFC безуспешно пытались организовать бой Фергюсона и Хабиба, Тони стал по-настоящему одержим российским чемпионом. Даже после нескольких подряд поражений Эль Кукуй продолжал повторять, что доберётся до Нурмагомедова, который к тому моменту уже завершил карьеру. В последнем обращении к Орлу Тони выдал интересное предложение – а почему бы им двоим не поучаствовать в реалити-шоу The Ultimate Fighter? И совсем не обязательно биться в конце сезона. Шоу от этого никак не пострадает – такие примеры уже были.

TUF с участием Конора Макгрегора и Юрайи Фейбера Фото: Brandon Magnus/Getty Images

Хабиб великодушно согласился и намекнул, что если не срастётся с TUF, он готов посотрудничать с Тони в рамках Eagle FC. Противостояние начал раскручивать Али Абдель-Азиз – менеджер заявил, что Фергюсон проиграет Хабибу даже в соревновании по мочеиспусканию. Как бы нелепо ни звучали слова Али, похоже, он заинтересован в этом шоу.

Если стороны договорятся и реалити действительно состоится, Хабиб в любом случае останется в выигрыше. Он заработает много денег за участие, не сразится с Тони и не испортит рекорд, а если его ученики проиграют, то кроме Тони, об этом вряд ли кто-то будет вспоминать.

Заодно Хабиб в очередной раз заставит беситься Конора – в 2020-м на месте Фергюсона мог быть именно Ноториус. Дана Уайт мечтал устроить реалити с участием двух взаимных хейтеров и был близок к осуществлению цели. По словам босса UFC, Орёл уже согласился стать тренером на TUF и в финале провести реванш. Но Нурмагомедов всё переиграл после того, как Конор в очередной раз выступил в соцсетях и опубликовал скриншоты личной переписки с Даной. «Хабиб сказал: «К чёрту его», – вспоминал Уайт.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Странно, что Дана обвинял в срыве шоу именно Ноториуса – всем известна его любовь к неадекватным выходкам. Было бы логичнее услышать, что Уайт думает о решении Хабиба, который сразу отказался от крутейшего проекта из-за одного скриншота. Нурмагомедов порушил мечту Уайта, а теперь сможет вернуть долг – как боссу UFC, которого лишил реванша с Конором, так и Фергюсону, который остался без боя всей жизни.

Получается, что сезон The Ultimate Fighter с участием Хабиба и Тони выгоден всем: Дана снова поработает с Нурмагомедовым и на время воскресит реалити, а Хабиб и Тони получат жирный чек. Плюс к этому Орёл посоревнуется с Эль Кукуем, устроит крутой сезон для Уайта и сделает неприятно Конору. А Тони закроет многолетний гештальт, пусть и не до конца. В проигрыше останется только Макгрегор, который будет наблюдать за всем со стороны, злиться на себя за неадекватное поведение несколько лет назад и вспоминать сезон TUF, в котором уже участвовал. Соперником был Юрайя Фейбер – по медийности этого достойного ветерана сравнивать с Хабибом нет никакого смысла.