Данил «Регбист» Алеев и Святослав Коваленко проведут бой на турнире TOP DOG: Prospect 5

Основатель лиги кулачных боёв Данил «Регбист» Алеев и блогер Святослав Коваленко проведут бой в рамках турнира TOP DOG: Prospect 5 18 июня.



Поединок состоится в промежуточной весовой категории до 82 килограммов по правилам номерных турниров TOP DOG, но в 4-унцовых перчатках для ММА (данный формат относится ко всем поединкам турниров TOP DOG: Prospect).



Стоит отметить, что Алеев выйдет в ринг впервые с 2019 года. Он является бывшим чемпионом по уличным боям без правил организации STRELKA и обладателем чемпионского пояса проекта «Мясорубка». 27 декабря 2019 года Данил создал лигу кулачных боёв TOP DOG FC, но до предстоящего турнира как участник ни разу не выходил в её ринг.



Блогер Святослав Коваленко хорошо известен в мире поп-ММА. В его активе есть бои с претендентом на пояс АМС Fight Nights Марифом Пираевым и с бывшим чемпионом Strelka Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым, а также победа над известным бойцом в мире поп-ММА Маратом «Даггером» Исаевым. В данный момент Коваленко находится на серии из трёх побед подряд.



Напомним, TOP DOG: Prospect — это проект, в рамках которого молодые спортсмены бьются за право получить контракт лиги TOP DOG FC.