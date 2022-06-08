Де ла Хойя: готов сделать многомиллионное предложение Джервонте за бой с Райаном Гарсией

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя заявил, что он готов сделать большое предложение чемпиону мира по версии WBA в лёгком весе Джервонте Дэвису за бой с его подопечным Райаном Гарсией в ноябре 2022 года.



«Я готов сделать многомиллионное предложение Джервонте за бой с Райаном Гарсией в ноябре. Знаю, что Танк провёл свой последний поединок по контракту с компанией Мейвезера. Не знаю, кто его продвигает, но я готов разделить этот бой пополам. Я хотел бы сделать это противостояние доступным на DAZN и Showtime PPV, а гонорары были бы разделены поровну. Давайте устроим этот бой. Вот как это можно сделать реальным. Стоит встретиться на полпути, и начнём работать», — приводит слова Оскара де ла Хойи BadLeftHook.