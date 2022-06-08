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Де ла Хойя: готов сделать многомиллионное предложение Джервонте за бой с Райаном Гарсией

Де ла Хойя: готов сделать многомиллионное предложение Джервонте за бой с Райаном Гарсией
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Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя заявил, что он готов сделать большое предложение чемпиону мира по версии WBA в лёгком весе Джервонте Дэвису за бой с его подопечным Райаном Гарсией в ноябре 2022 года.

«Я готов сделать многомиллионное предложение Джервонте за бой с Райаном Гарсией в ноябре. Знаю, что Танк провёл свой последний поединок по контракту с компанией Мейвезера. Не знаю, кто его продвигает, но я готов разделить этот бой пополам. Я хотел бы сделать это противостояние доступным на DAZN и Showtime PPV, а гонорары были бы разделены поровну. Давайте устроим этот бой. Вот как это можно сделать реальным. Стоит встретиться на полпути, и начнём работать», — приводит слова Оскара де ла Хойи BadLeftHook.

Джервонта Дэвис красиво ушёл от Флойда Мейвезера. Его соперник улетел прямиком на канаты Джервонта Дэвис красиво ушёл от Флойда Мейвезера. Его соперник улетел прямиком на канаты
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