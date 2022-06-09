Стерлинг призвал фанатов, ставивших на Петра Яна, выслать ему по $ 5
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Чемпион UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором призвал фанатов, ставивших на победу россиянина Петра Яна в бою с ним, выслать ему по $ 5.
«Если вы потеряли деньги, поставив на то, что Петр Ян выиграет у меня, то скиньте мне по $ 5. Мне нужны были эти деньги с 9 апреля», — написал Стерлинг.
Поединок, который проходил на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья насчитал победу Яна с тем же результатом.
Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:
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