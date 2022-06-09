Фигуру Хасбика напечатали на 3D-принтере и пронесли в музей мадам Тюссо

YouTube-блогер Лиам Бедсфорд пронёс фигуру российского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик, в музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне, сообщает Kent Online. Фигура простояла в музее 30 минут.
«Я очень беспокоился о том, чтобы пройти через службу безопасности. Знал, что они будут очень сбиты с толку, если я просто попробую войти в задние с трёхфутовой фигурой в сумке, так что спрятал её под женским нижним бельём и гигиеническими принадлежностями в надежде, что охранники будут чувствовать себя неловко, чтобы досматривать меня. Но были надлежащие проверки, так что мне повезло, что я смог пройти с этой фигурой.
Стоит поблагодарить музей мадам Тюссо, что они хорошо восприняли шутку. Они знают, что если им понадобится эта фигура, то она у меня и я готов её отдать. В настоящее время Хасбик стоит в моей комнате», — прокомментировал ситуацию Бедфорд.
18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Однако бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.
Напомним, после победы Ислама Махачева над Дэном Хукером в октябре 2021 года Хабиб Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи и зашёл с ним в октагон.
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