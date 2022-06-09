Чимаев — Мухаммаду: подерусь с тобой, если ты не принесёшь на бой палестинский флаг

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев жёстко ответил на вызов американца Белала Мухаммада.



«Я подерусь с тобой, если ты не принесёшь на бой палестинский флаг», — написал Чимаев в своих социальных сетях.



Мухаммад родился в США в семье палестинцев. Он выходит на бои с палестинским флагом, тем самым подчёркивая своё происхождение.



Напомним, последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в ММА, в каждом из которых он праздновал победы.