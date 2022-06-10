А. Емельяненко: всё отлично, я восстановился. Анализы и МРТ в полном порядке

Известный боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что отлично себя чувствует. Напомним, что боец сейчас находится в реабилитационном центре в Екатеринбурге.
«Всё отлично, я восстановился. Сейчас буду набирать форму перед боем. Уже бегаю кроссы, работаю с железом и на мешке. Просыпаюсь рано утром и бегу кросс 3 км. После завтрак, во второй половине дня либо работа с железом, небольшие веса на объем, либо работа на мешке 30 минут. Вечером периодически бывает баня.
Врачи могут запретить мне драться на высоком уровне? Врачи не запретят мне драться. Анализы и МРТ в полном порядке. В Поп-ММА, по сути, я уже выступал, это был бой с Тарасовым. Не вижу в этом ничего плохого, за правильный гонорар — почему нет? Мейвезер же проводит показательные бои за большие деньги. Главное не сваливаться во фриковщину», — рассказал Емельяненко в беседе с редактором отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.
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