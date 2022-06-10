Джефф Монсон: у меня нет ненависти к Америке, но жить останусь в России

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон объяснил своё решение получить российское гражданство и переехать из США в Россию.

«Я восхищался Россией и чувствовал себя русским ещё до того, как стал обладателем российского паспорта. Его получение только формально закрепило это. Я люблю Россию и её народ. Это сложно описать словами… Часто на улицах я встречаю людей, которые подходят и просто обнимают меня, приглашают в гости, угощают — неважно, в каком городе. И я себя чувствую так, будто я в семье. Не просто какой-то там известный боец, а именно член семьи.



Толчком для принятия решения о переезде стал случай, который меня потряс. Однажды во время телеинтервью в Пензе меня спросили: «Нравится ли вам у нас?». Я сказал, что мне хорошо, но очень грустно, потому что моя мама в Штатах сильно болеет, у неё рак. В последний день пребывания в Пензе ко мне подошёл незнакомый пожилой человек и сказал, что должен передать что-то важное. А потом вручил икону с Девой Марией и со слезами на глазах произнёс: «Это для твоей мамы — помощь из России. Скажи ей, что мы её любим и желаем выздоровления». Это было очень трогательно и стало для меня примером сердечности русских. Думаю, что на самом деле это не я выбрал Россию, а она — меня. Я никогда не скажу: «Не хочу в Америку!» У меня нет злости или ненависти к ней. Буду приезжать туда, но свою жизнь стану выстраивать здесь», — приводит слова Монсона «Аргументы и факты».