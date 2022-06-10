Немков: Фёдор победил бы Гловера. Он на голову выше
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Российский боец Bellator Вадим Немков сравнил чемпиона UFC Гловера Тейшейру и Фёдора Емельяненко. Титульный поединок бразильца и Иржи Прохазки в полутяжёлом весе состоится в ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре на турнире UFC 275.
«Вижу ли сходство между Фёдором и Тейшейрой? Нет, Фёдор на голову выше Гловера. Потому что Фёдор и в стойке работал хорошо, и в партере. Сходство есть в том, что он в таком возрасте подходит к боям в хорошей форме. Если бы такой бой состоялся, Фёдор бы победил? Да, выиграл бы», – сказал Немков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Ранее стало известно, что лучший в паре Гловер Тейшейра – Иржи Прохазка сразится с победителем поединка между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом.
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