Бонторин госпитализирован, бой с Капе отменен

Бой в наилегчайшем весе между Манелем Капе и Рожерио Бонторином, запланированный на субботу в Сингапуре в рамках турнира UFC 275, не состоится, сообщает MMA Fighting со ссылкой на несколько источников.



У Бонторина были проблемы с почками из-за снижения веса. В настоящее время боец госпитализирован.



Первый бой между Бонторином и Капе должен был состояться еще в августе 2020 года на турнире UFC 252. Однако бразильский боец был вынужден сняться из-за травмы лодыжки.



Бонторин проиграл три из своих предыдущих четырёх боев. Капе в последних поединках нокаутировал Жалгаса Жумагулова и Оде Осборна.

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