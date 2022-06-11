«Обычная активность». Тактаров опубликовал видео тренировки с уникальными упражнениями

Чемпион турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав видеозапись со своей тренировки.



«Обычная активность в Лос-Анджелесе. Песчаная гора в Малибу пользуется любовью у боксёров и бойцов ММА», — подписал видео Тактаров.



Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Новость по теме Тактаров рассчитывает попасть в Зал славы UFC