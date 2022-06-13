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Флойд Мейвезер заплакал после включения в Международный зал боксёрской славы

Флойд Мейвезер заплакал после включения в Международный зал боксёрской славы
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Чемпион мира в пяти весовых категориях, американец Флойд Мейвезер заплакал после включения в Международный зал боксёрской славы, сообщает Boxing Junkie.

«Я действительно не знаю, что сказать. Сказал себе, что не буду плакать, но это что-то прекрасное. Это один из лучших дней в моей жизни. Я люблю своего отца, потому что без него это было бы невозможно. Он лучший тренер на свете. Никогда не будет другого тренера лучше, чем мой отец», — сказал Мейвезер после того, как смог совладать с эмоциями.

Напомним, Мейвезер провёл 50 боёв в карьере, одержав 50 побед. 22 мая Мейвезер победил Дона Мура в выставочном поединке. В июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победитель объявлен не был.

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