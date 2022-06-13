Промоутер Валлина: бой с Отто был самым сложным для Фьюри

Промоутер Дмитрий Салита, представляющий интересы шведского боксёра-тяжеловеса Отто Валлина, заявил, что экс-чемпиону мира американцу Деонтею Уайлдеру стоит встретиться с его клиентом. По мнению промоутера, Валлин был самым сложным соперником в карьере британца Тайсона Фьюри, который пока не знает поражений. Валлин и Фьюри провели бой в 2019 году, он закончился победой британца решением судей.



«Уайлдер — отличный соперник для Валлина, потому что с Отто у Тайсона Фьюри было сложнейшее испытание в карьере. Уайлдер провёл великолепную трилогию с Фьюри, дважды уступил, один раз свёл бой к ничьей. Если Уайлдер хочет доказать, что он действительно возвращается, то для него нет лучшего соперника, чем Отто.



Идеальной была бы ситуация, при которой Валлин и и Уайлдер подрались бы за титул временного чемпиона по версии WBC, ведь Фьюри объявил об уходе и пока непонятно, какие у него планы. Я связался с командой Уайлдера и предложил им подумать об этом бое», — цитирует промоутера DAZN.