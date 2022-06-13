«Получил заряд и бесценные знания». Тактаров провёл мастер-класс в зале Team Alpha Male

Российский боец UFC Вячеслав Борщёв, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, опубликовал совместную фотографию с известным ветераном смешанных единоборств Олегом Тактаровым и членом Зала славы UFC Юрайей Фейбером.
«Получил правильный духовный заряд и бесценные знания. Спасибо большое Олегу Тактарову, надеюсь, ещё не раз поработаем», – написал боец в социальных сетях.
Фото: из личного архива Вячеслава Борщёва
В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 33 в конце марта Борщёв уступил единогласным решением англичанину Марку Диакеси.
Олег Тактаров является первым российским чемпионом UFC. После ухода из спорта он по большей части занялся работой в киноиндустрии, при этом сохранив интерес к смешанным единоборствам. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии.
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