Олег Николаевич вёл себя необычайно скромно. В соцсетях он совсем другой.

А был ли Тактаров? Возвращения русского чемпиона в UFC никто не заметил

Турнир UFC Fight Night 207 начался с весьма приятной новости: Ринат Фахретдинов дебютировал в промоушене с уверенной победы. Россиянин не смог досрочно закончить бой с Андреасом Михайлидисом, но буквально «перемолол» греческого спортсмена. У судей не было никаких вариантов, кроме как единогласно отдать победу Ринату. И татарин увозит из Вегаса победу!

Угол Фахретдинова шумно отреагировал на успех. Но было и исключение: прославленный Олег Тактаров принял судейский вердикт достаточно сдержанно, насколько можно было судить по трансляции. Напомним, Ринат пригласил обладателя пояса UFC в качестве своего секунданта, что стало великолепным решением с точки зрения медийности. Но что присутствие Тактарова в углу принесло в спортивном плане?

В обоих перерывах Олега Николаевича практически не было слышно: он занимался только переводом слов тренера Маркоса Де Матты, более известного как Паррумпа. Бразилец давал бойцу подробные инструкции, которые в пылу боя сложно усвоить на чужом языке – тут и пригодился Тактаров. Но разве стоило «вытаскивать» легенду в Лас-Вегас ради функций банального переводчика?

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе UFC Russia во «ВКонтакте».

Если в перерывах важнее были слова тренера, то почему чемпион UFC молчал во время раундов? Возможно, микрофоны что-то не поймали, но кажется, что Олег Николаевич просто повёл себя слишком скромно. В социальных сетях он всегда выступает максимально ярко, даёт спортсменам сочные и дельные советы. А тут Тактарова словно и не было. Будем надеяться, что это просто мы не заметили вклад Русского медведя.