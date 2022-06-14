Дэвин Хэйни назвал желаемых соперников после победы над Камбососом. Ломаченко в списке

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), непобеждённый американский боксёр Дэвин Хэйни заявил, что заинтересован всего в двух боях до своего предстоящего ухода из дивизиона.

«Меня бы заинтересовали два бойца – это Лома и Танк [Джервонта Дэвис]. Эти бои интересны мне больше всего. Но я готов ко всем. Ведь у вас не всегда получается организовывать большие бои. Это бизнес, я всё понимаю», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

Напомним, Ломаченко не выступал с ноября, когда по итогам двенадцати раундов уверенно перебоксировал ганского экс-чемпиона Ричарда Комми. Дэвис в конце мая нанёс первое поражение в карьере скандальному соотечественнику Роландо Ромеро, защитив регулярный титул WBA.