«Нет сомнений». Камил Гаджиев дал категоричный прогноз на бой Дацика и А. Емельяненко

Известный российский организатор в сфере смешанных единоборств Камил Гаджиев поделился прогнозом на ожидаемый поединок между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.
«Конечно, выиграет Дацик. Никаких сомнений в этом нет. Как я вижу, Саша уже не тот спортсмен, который составит Дацику конкуренцию. На данный момент так, а там видно будет. Победа Дацика над Емельяненко на сегодняшний день практически очевидна. Бой все посмотрят, но спортивной составляющей в нём нет», – приводит слова Гаджиева издание «Спорт МК».
Напомним, Емельяненко не выступал с февраля, когда в поединке на голых кулаках победил судейским решением американца Джеффа Монсона. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
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