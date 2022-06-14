«Нет сомнений». Камил Гаджиев дал категоричный прогноз на бой Дацика и А. Емельяненко

Известный российский организатор в сфере смешанных единоборств Камил Гаджиев поделился прогнозом на ожидаемый поединок между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

«Конечно, выиграет Дацик. Никаких сомнений в этом нет. Как я вижу, Саша уже не тот спортсмен, который составит Дацику конкуренцию. На данный момент так, а там видно будет. Победа Дацика над Емельяненко на сегодняшний день практически очевидна. Бой все посмотрят, но спортивной составляющей в нём нет», – приводит слова Гаджиева издание «Спорт МК».

Напомним, Емельяненко не выступал с февраля, когда в поединке на голых кулаках победил судейским решением американца Джеффа Монсона. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.