Исмаилов выразил готовность провести бой с Кудряшовым и назвал условие

Российский боец ММА Магомед Исмаилов дал понять, что готов провести бой бывшим чемпионом мира по боксу Дмитрием Кудряшовым. Ранее Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова.
«Он — хороший боксёр. И если Кудряшов осмелится сделать вес 90 кг (в этом весе я боксировал с его бывшим оппонентом, который проделал в нём дыры), он запомнит моё имя на всю оставшуюся жизнь», — написал Исмаилов в соцсетях.
Глава промоутерской компании «Правда» Хетаг Цопанов, организовавший бой Кудряшова и Вагабова, выразил сомнение, что Дмитрий сможет сделать такой вес.
«Сделает, пирожков меньше кушать надо», — ответил на это Исмаилов.
Бой Кудряшова и Вагабова, проходивший в полуфинале Гран-при «Правды» в тяжёлом весе, завершился уже на 45-й секунде. Дмитрий одержал победу техническим нокаутом.
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