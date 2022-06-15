Звезда Bellator Майкл Пейдж объяснил, почему согласился выступить в кулачных боях

Британский ветеран Bellator Майкл Пейдж, выступающий в рамках полусреднего веса (до 77 кг), объяснил, почему согласился на предложение провести поединок на голых кулаках.
Напомним, ранее стало известно, что 35-летний Пейдж дебютирует в кулачной лиге BKFC. Ожидается, что 20 августа в Лондоне он сразится с бывшим бойцом UFC, 30-летним американцем Майком Перри.
«Вы знаете, что я люблю навести шумиху. В Bellator уже сказали, что я не буду выступать до октября. Но я свеж и готов подраться. Так что дайте мне побоксировать.
Bellator поддерживают своих бойцов. Событие наделает шуму и принесёт им пользу. Во времена моей юности были люди, которые дрались по таким правилам, но тогда это не было легально. Мне же это всегда казалось настоящим посвящением в бойцы», – приводит слова Пейджа издание MMAJunkie.
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