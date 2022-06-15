Мейвезер на примере Хэйни, Камбососа и Дэвиса объяснил проблему современного бокса
Поделиться
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, а с недавних пор и член Международного Зала славы, американец Флойд Мейвезер-младший озвучил одну из основных проблем современного профессионального бокса.
«Вы знаете, мне нравится говорить о боксе и том, что сегодня с ним происходит. Что мне действительно не нравится, так это то, что в боксе слишком много чемпионов. Это просто безумие.
В лёгком весе у нас был Роландо Ромеро – чемпион WBA. Есть ещё Джервонта Дэвис – также чемпион WBA. Также у нас есть Дэвин Хэйни, обладавший титулом WBC. И был Джордж Камбосос, удерживавший три пояса. Повторюсь ещё раз — в боксе слишком много чемпионов», – сказал Мейвезер в интервью журналистам на уикенде вступления в Зал славы.
Комментарии
- 15 июня 2022
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
18:44
-
18:38
-
18:07
-
17:47
-
16:49
-
16:26
-
15:48
-
15:12
-
14:54
-
14:18
-
14:04
-
13:21
-
12:54
-
12:08
-
11:19
-
10:25
-
10:16
-
09:49
-
09:48
-
09:43
-
09:22
-
07:09
-
07:04
-
03:27
-
01:09
-
00:55
-
00:49
-
00:40
-
00:11
- 14 июня 2022
-
23:29
-
23:14
-
23:00
Партнерский контент