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Мейвезер на примере Хэйни, Камбососа и Дэвиса объяснил проблему современного бокса

Мейвезер на примере Хэйни, Камбососа и Дэвиса объяснил проблему современного бокса
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, а с недавних пор и член Международного Зала славы, американец Флойд Мейвезер-младший озвучил одну из основных проблем современного профессионального бокса.

«Вы знаете, мне нравится говорить о боксе и том, что сегодня с ним происходит. Что мне действительно не нравится, так это то, что в боксе слишком много чемпионов. Это просто безумие.

В лёгком весе у нас был Роландо Ромеро – чемпион WBA. Есть ещё Джервонта Дэвис – также чемпион WBA. Также у нас есть Дэвин Хэйни, обладавший титулом WBC. И был Джордж Камбосос, удерживавший три пояса. Повторюсь ещё раз — в боксе слишком много чемпионов», – сказал Мейвезер в интервью журналистам на уикенде вступления в Зал славы.

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