«Грядёт бойня монстров». Тедди Атлас эмоционально высказался о бое Бетербиева и Смита

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался об ожидаемом объединительном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Артуром Бетербиевым и соотечественником Джо Смитом-младшим, который состоится уже на этих выходных в Нью-Йорке.
«Эти парни монстры, и никто из них не притворяется пай-мальчиком. И при этом они не дураки, поскольку обучены. Джо Смит прибавил, он стал лучше, и у него по-прежнему остаётся место для обучения. Бетербиев же провёл триста или четыреста боёв в любителях, и с таким опытом не получится спрогрессировать в определённых областях.
Смит крепок, как и Бетербиев, и также бьёт с обеих рук. Грядёт бойня монстров, будто вы попали на шоу монстр-траков. На них никому не интересны «Феррари» и «Порше». Эти ребята не умеют ничего другого, они пойдут друг на друга, чтобы подвернуть испытанию.
Это будет адский бой. Удары по корпусу, давление и агрессия. Не удивлюсь, если каждый из них побывает на полу до того, как закончится бой. Всё будет зависеть от того, у кого крепче подбородок и кто окажется умней в ключевой момент», – сказал Атлас на своём YouTube-подкасте.
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