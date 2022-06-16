Бывший боец UFC Харди подписал контракт с Bare Knuckle

Бывший боец UFC, экс-игрок лиги ФНЛ (американский футбол) Грег Харди подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle FC. О заключении соглашения объявила пресс-служба промоушена.



Ранее UFC завершил сотрудничество с бойцом после того, как он потерпел три поражения подряд. Во всех случаях он уступал нокаутом. Несмотря на неудачные выступления, он заявил, что хочет попробовать силы в профессиональном боксе.



Ожидается, что в лиге боёв на голых кулаках Харди дебютирует в 2022 году. Пока его следующий соперник неизвестен.



«Я вернулся и готов всех нокаутировать в самом жёстком промоушене. Все знают, что я могу нокаутировать соперников. И именно этим и планирую заняться. Не могу дождаться, когда сниму перчатки и отправлюсь драться в BKFC», — сказал Харди в видео, которое опубликовал в соцсетях.