Жорж Сен-Пьер: когда вижу бои, думаю, как хорошо, что я больше не участвую в этом дерьме

Бывший чемпион UFC канадец Жорж Сен-Пьер признался, что не испытывает ностальгии по ММА. Завершивший карьеру боец заявил, что счастлив на пенсии.



«Когда смотрю бои, появляются ли зуд и желание вернуться? О нет, наоборот. Когда смотрю бои, думаю: «Как я счастлив, что больше не участвую в этом дерьме и не должен драться из-за денег». Ха-ха! Я уже полностью переключился. Нет, я больше не думаю об этом и не хочу возвращаться», — цитирует Сен-Пьера BloodyElbow.

Сен-Пьер завершил карьеру в 2017 году. В последнем поединке на профессиональной арене он одержал победу над Майклом Биспингом с помощью удушающего приёма. Канадский боец за свою карьеру провёл 28 боёв. Он одержал 26 побед и потерпел два поражения.

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