Fair Fight Promotions вошла в систему RCC. Объединённый промоушен займётся кикбоксингом

16 июня 2022 года в России появилась новая организация, созданная путём слияния двух промоушенов — Fair Fight Promotions и RCC. Новорождённая лига будет носить название RCC Fair Fight.



Такое решение было принято после качественного сотрудничества в матчмейкинге на турнирах по смешанным единоборствам, когда в андеркарде шоу добавляли несколько поединков по правилам кикбоксинга. Некоторые бои с участием топовых бойцов со всего мира можно было увидеть и на номерных турнирах RCC, и на турнирах серии Intro.

Кроме того, в лиге Fair Fight обкатали поединки по правилам кикбоксинга, но в маленьких перчатках для смешанных единоборств. Новый формат получил отклик у зрителей и бойцов и будет сохранён в будущем.



Отметим, что обе организации имеют опыт международного сотрудничества с ведущими мировыми лигами PFL и ONE FC.