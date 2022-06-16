Fair Fight Promotions вошла в систему RCC. Объединённый промоушен займётся кикбоксингом

16 июня 2022 года в России появилась новая организация, созданная путём слияния двух промоушенов — Fair Fight Promotions и RCC. Новорождённая лига будет носить название RCC Fair Fight.
Такое решение было принято после качественного сотрудничества в матчмейкинге на турнирах по смешанным единоборствам, когда в андеркарде шоу добавляли несколько поединков по правилам кикбоксинга. Некоторые бои с участием топовых бойцов со всего мира можно было увидеть и на номерных турнирах RCC, и на турнирах серии Intro.
Кроме того, в лиге Fair Fight обкатали поединки по правилам кикбоксинга, но в маленьких перчатках для смешанных единоборств. Новый формат получил отклик у зрителей и бойцов и будет сохранён в будущем.
Отметим, что обе организации имеют опыт международного сотрудничества с ведущими мировыми лигами PFL и ONE FC.
- 16 июня 2022
-
14:46
-
14:27
-
14:08
-
14:00
-
12:55
-
12:48
-
12:30
-
11:39
-
10:51
-
10:39
-
09:57
-
09:36
-
08:54
-
08:38
-
08:26
-
06:42
-
01:45
-
01:12
-
00:56
-
00:19
-
00:12
-
00:11
- 15 июня 2022
-
23:02
-
22:41
-
22:04
-
22:00
-
21:09
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
18:44
-
18:38
-
18:07
-
17:47
-
16:49