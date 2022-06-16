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Сен-Пьер: когда я выступал, был одержим желанием стать лучшим в истории

Сен-Пьер: когда я выступал, был одержим желанием стать лучшим в истории
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Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что считает себя одним из лучших бойцов в истории ММА. При этом канадец отказался однозначно признать себя величайшим.

«Как отношусь к тому, когда меня называют величайшим в истории? Я знаю, что очень хорошо выступал. Я среди лучших в моём виде спорта, понимаю это. Даю честную оценку.

Думаю, что заслуживаю находиться среди лучших в истории. Не знаю, являюсь ли я лучшим, но действительно был очень успешным. Я являлся долгое время чемпионом, но есть и много других ребят, которые заслуживают такой же статус.

Что мне помогало в карьере? Когда я выступал, был просто одержим тем, чтобы стать лучшим. Я хотел быть не только чемпионом, а лучшим в истории. Тогда для меня это было очень важно», — цитирует Сен-Пьера BloodyElbow.

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