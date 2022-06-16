Исмагулов — о Кутателадзе: уверен, что достоин лучшего соперника из топ-15 дивизиона

Российский боец UFC Дамир Исмагулов, выступающий в лёгком весе, рассказал о подготовке к поединку с Гурамом Кутателадзе на турнире UFC Fight Night, который состоится в ночь на 19 июня в Остине (штат Техас, США).



«В этот раз подготовка была очень хорошей. Достаточно долгой, я бы сказал, но отлично всё прошло. Уверен, что Гурам хороший соперник, но в то же время я уверен, что достоин лучшего для себя соперника из топ-15 дивизиона. Я сам хочу попасть в топ-15, в топ-10. Уверен, что могу конкурировать с этими ребятами, могу выигрывать у этих ребят. Поэтому я жду своего шанса. Считаю, что очень многих соперников из топ-15 я могу побить. Если всё будет хорошо, если получится выиграть бой, поскольку соперник тоже непростой, тоже нацелен, но я хочу драться с лучшими и хочу драться как можно чаще», — сказал Исмагулов на пресс-конференции.

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