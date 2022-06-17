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Поклонники Макгрегора обеспокоены текущей формой бойца перед возвращением

Поклонники Макгрегора обеспокоены текущей формой бойца перед возвращением
Конор Макгрегор
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Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон впервые с прошлого года, когда ирландец сломал ногу в бою с Дастином Порье.

33-летний боец опубликовал в социальных сетях видео с тренировки, на котором он отрабатывает удары перед зрителями. Однако запись вызвала беспокойство у поклонников Макгрегора. Они заметили, что Конор сбивается с ритма, замедляет скорость, а к концу видео у него появляется одышка. Ирландец нанёс всего 11 ударов, сбился с дыхания и был очень медленным.

Недавно Макгрегор был признан самым ненавистным бойцом в интернете. Последний поединок Конор провёл летом 2021 года. В главном поединке турнира UFC 264 ирландец сражался с Дастином Порье, одержавшим победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор может вернуться в октагон в конце 2022 года.

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