Промоушен Glory расторг контракты со всеми бойцами из России

Международная компания Glory, которая занимается организацией и промоушеном кикбоксёрских поединков, расторгла контракты со всеми российскими бойцами, включая действующего чемпиона в полутяжёлом весе Артёма Вахитова, сообщает Beyond Kickboxing.
«В связи с военной спецоперацией Российской Федерации на Украине, которую осуждает Glory, организация столкнулась с рядом препятствий, которые сделали невозможным проведение поединков для российских спортсменов, включая логистические запреты, проблемы безопасности, блокировку денежных переводов в условиях мировых финансовых санкций против России, а также нежелание соперников соревноваться с россиянами», – говорится в пресс-релизе организации.
Действующий чемпион Glory Артём Вахитов оказался в числе российских бойцов, контракты с которыми были расторгнуты. Таким образом, титул чемпиона в полутяжёлом весе остаётся вакантным.
«Нам бы хотелось глубоко поблагодарить российских спортсменов в эти непростые времена за сотрудничество и историческое выступление в нашей лиге. Мы ценим их как спортсменов, конкурентов и друзей, и эта вызывающая сожаление ситуация – не их вина, но и не наша тоже. Мы уважаем их карьеры и преданность спорту. Мы приложили огромные усилия, чтобы попытаться организовать для них различные поединки. Но проблемы реального мира в нынешних условиях непреодолимы», – заявил исполнительный вице-президент Glory Скотт Рудманн.
- 17 июня 2022
-
20:03
-
19:56
-
19:44
-
19:03
-
18:49
-
17:35
-
16:57
-
16:37
-
15:40
-
15:23
-
15:06
-
14:25
-
13:28
-
13:06
-
12:13
-
12:05
-
11:33
-
11:25
-
10:43
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
02:00
-
00:14
-
00:01
- 16 июня 2022
-
23:58
-
23:22
-
22:53
-
22:00
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:00
-
19:57
-
18:54