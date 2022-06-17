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Промоушен Glory расторг контракты со всеми бойцами из России

Промоушен Glory расторг контракты со всеми бойцами из России
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Международная компания Glory, которая занимается организацией и промоушеном кикбоксёрских поединков, расторгла контракты со всеми российскими бойцами, включая действующего чемпиона в полутяжёлом весе Артёма Вахитова, сообщает Beyond Kickboxing.

«В связи с военной спецоперацией Российской Федерации на Украине, которую осуждает Glory, организация столкнулась с рядом препятствий, которые сделали невозможным проведение поединков для российских спортсменов, включая логистические запреты, проблемы безопасности, блокировку денежных переводов в условиях мировых финансовых санкций против России, а также нежелание соперников соревноваться с россиянами», – говорится в пресс-релизе организации.

Действующий чемпион Glory Артём Вахитов оказался в числе российских бойцов, контракты с которыми были расторгнуты. Таким образом, титул чемпиона в полутяжёлом весе остаётся вакантным.

«Нам бы хотелось глубоко поблагодарить российских спортсменов в эти непростые времена за сотрудничество и историческое выступление в нашей лиге. Мы ценим их как спортсменов, конкурентов и друзей, и эта вызывающая сожаление ситуация – не их вина, но и не наша тоже. Мы уважаем их карьеры и преданность спорту. Мы приложили огромные усилия, чтобы попытаться организовать для них различные поединки. Но проблемы реального мира в нынешних условиях непреодолимы», – заявил исполнительный вице-президент Glory Скотт Рудманн.

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