Выставочный бой между Марко Антонио Баррерой и Рикки Хаттоном перенесён на 12 ноября

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британский боксёр Рикки Хаттон проведёт выставочный поединок с экс-чемпионом в трёх весах мексиканцем Марко Антонио Баррерой 12 ноября, сообщает журналист Майкл Бенсон. Встреча состоится в Манчестере (Великобритания).



Изначально поединок был запланирован на 2 июля.



Напомним, 48-летний Баррера завершил карьеру в 2011 году. Свой последний титульный бой мексиканец провёл в октябре 2007 года – тогда он уступил единогласным решением в борьбе за титул WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) именитому соотечественнику Хуану Мануэлю Маркесу.



43-летний Хаттон не выступает с 2012 года. В своём последнем поединке британец, выйдя на ринг после двух с половиной лет отсутствия, проиграл техническим нокаутом украинцу Вячеславу Сенченко.

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