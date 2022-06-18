Боксёр Фьюри раскритиковал «Манчестер Юнайтед», за который болеет

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал о любви к «Олд Траффорд».

«Теперь, когда я на пенсии, я буду чаще бывать на «Олд Траффорд». Однако, честно говоря, каждый раз, когда я прихожу туда поболеть за «Манчестер», он проигрывает. А я не занимаю второе место, не проигрываю, не занимаюсь всем этим дерьмом. Либо победа, либо ничего. Так что наблюдать за «Юнайтед» в данный момент – безумие, потому что я не понимаю, почему эти люди не бегают за мячом в течение 90 минут.



Многие обвиняют главных тренеров, членов тренерского штаба, но, в конце концов, в «Манчестер Юнайтед» слишком много примадонн, и лучшее, что можно было бы сделать – это убрать их, как это происходит сейчас. Им нужно решительно взяться за это дело.



Клубу нужен кто-то строгий, как сэр Алекс Фергюсон, который будет говорить им, что делать. А если они не послушают, он скажет: «Скамейка запасных – для вас, мне всё равно, насколько вы хороши или насколько вы знамениты, вы не будете играть, пока не решите усердно работать».



Слово «команда» означает, что каждый вносит свой вклад, а не полагается на то, что кто-то другой забьёт или побежит за него. Все усердно работают ради общих интересов, общей цели, и это приводит к победам. Я ничего не смыслю в футбольном тренерстве, но я знаю всё о победах, знаю, что каждый должен прикладывать усилия, чтобы добиться результатов. Если я пойду в спортзал один, чтобы тренироваться ради титула чемпиона мира, то я не добьюсь такого успеха.



Именно поэтому у меня есть целая команда – моя массажистка, мой специалист по силовой подготовке, мои спарринг-партнёры, тренеры и так далее – и мы все движемся в одном направлении, чтобы добиваться результатов, потому что это то, что работает. Если бы некоторые из этих людей двигались в разных направлениях и делали это ради собственной выгоды, мы бы не добивались результатов из года в год», – цитирует Фьюри Mirror.