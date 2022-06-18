Коваленко не сделал вес, бой с «Регбистом» отменен

Поединок между основателем лиги TOP DOG FC Данилом «Регбистом» Алеевым и Святославом Коваленко, запланированный на 18 июня, отменён. Коваленко не сделал вес и был отстранён Федерацией бокса, сообщает пресс-служба промоушена.
Бой должен был состояться 18 июня в Москве в рамках турнира TOP DOG: Prospect 5, но Святослав Коваленко был отстранён Федерацией бокса из-за перевеса в 10 килограммов.
Коваленко предложил перенести бой на август, Алеев пока ничего не ответил на предложение соперника.
Теперь главным событием турнира TOP DOG FC станет поединок между Марком Цитцером и Николаем «Ebosher» Тереховым.
TOP DOG FC — первый промоушен боев на голых кулаках в восточной Европе. За два года существования организация успешно зарекомендовал себя на мировом рынке голых кулаков и аккумулировала более полутора миллионов фанатов.
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