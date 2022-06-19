Артур Бетербиев попросил объединительный бой с соотечественником Дмитрием Биволом

37-летний непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев после успешной защиты титулов WBC, IBF и завоевания пояса WBO в объединительном бою с 32-летним представителем США Джо Смитом-младшим, попросил организовать поединок с 31-летним соотечественником Дмитрием Биволом, который ранее в этой же весовой категории забрал пояс по версии WBA, победив единогласным решением судей Сауля Альвареса.

«С кем я хотел бы провести следующий бой? Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», — заявил Бетербиев после боя.

Напомним, в общей сложности на счету Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?